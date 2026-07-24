Начались ходовые испытания круизного лайнера "Владимир Жириновский"

Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) приступил к заводским ходовым испытаниям круизного лайнера проекта PV300VD "Владимир Жириновский", его готовят к передаче заказчику осенью текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"24 июля специалисты предприятия ОСК Балтийский завод приступили к выполнению первого этапа заводских ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский". Судно проекта PV300VD, которое передадут заказчику осенью 2026 года, вышло в акваторию Финского залива для проверки всех ключевых систем в реальных условиях", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что испытания продлятся неделю. За это время будет проведена комплексная проверка эксплуатационных характеристик главных дизельных генераторов на всех ходовых режимах - от 20 до 110% мощности. Кроме того, специалисты завода протестируют работу систем связи и навигации, проверят управляемость судном с ходовой рубки и местных постов, а также работоспособность общесудовых систем: водоснабжения, стоков, пожарных установок и вентиляции энергоотсеков.

Четырехпалубный круизный лайнер начали строить на астраханском заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в 2016 году. Имя Владимир Жириновский судну присвоили в 2024 году, изначально лайнер назывался "Петр Великий". Теплоход спроектирован как плавучая гостиница с полноценными балконами или террасами, бассейном, обзорным салоном, солнечной палубой из двух частей, в том числе тентовой со сдвижным закрытием на случай непогоды. Экипаж - 90 человек, пассажировместимость - 310 туристов.