Россия продаст национализированную кондитерскую фабрику «Рошен»

Кабмин включил в программу приватизации на 2026-2028 годы принадлежащее Росимуществу АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"». Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 24 июля.

В программу включили пакет акций в размере 99,9%. Фабрика находится в селе Косыревка Липецкой области.

Раньше фабрика принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В 2017 году «Рошен» объявила о закрытии фабрики в Липецке по экономическим и политическим причинам. В феврале 2024 года объект передали в собственность России, теперь он управляется Росимуществом.