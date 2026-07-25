Apple и Micron схлестнулись в Белом доме из-за китайских чипов

Администрация Дональда Трампа столкнулась с жестким лоббистским противостоянием между корпорациями Apple и Micron Technology. Как пишет The Wall Street Journal, предметом спора стали китайские микросхемы памяти, и Белому дому предстоит выбрать между интересами потребителей и защитой национального полупроводникового производства.

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По данным издания, гендиректор Apple Тим Кук лично добивается разрешения использовать продукцию китайских компаний ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC) в устройствах, продаваемых за пределами США. В корпорации утверждают, что это поможет смягчить глобальный дефицит и снизить цены на электронику.

Однако инициативу блокирует Micron — единственный крупный производитель чипов памяти в США.

Представители Micron уже предупредили министра торговли Говарда Лютника, что допуск китайских поставщиков на американский рынок нанесет удар по отрасли. В компании настаивают, что проблему дефицита нужно решать строительством новых заводов внутри страны, а не закупками у конкурентов, и что рост цен оправдан инвестициями в расширение мощностей, а не отсутствием альтернатив.

Для команды Трампа этот спор обнажает внутренний конфликт между стремлением снизить затраты и необходимостью сокращать зависимость от Китая. Ситуацию осложняет статус обеих китайских компаний: они внесены в «черные списки» США, а Пентагон связывает их с военным сектором КНР. Директор Управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Крациос заявил, что приоритетом является наращивание собственного потенциала, и сделки с подсанкционными структурами исключены.

Отмечается, что это не первая попытка Apple привлечь китайских производителей памяти. В 2022 году корпорация уже пыталась закупить чипы у YMTC, но тогда сенатор Марко Рубио, ныне госсекретарь, обвинил компанию в том, что она «играет с огнем», пообещав ей пристальное внимание властей.