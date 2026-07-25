Литва закрыла сеть магазинов попавшего под санкции владельца «Светофора»

В Литве закрыты все магазины торговой сети Mere Lietuva после того, как ее владелец Сергей Шнайдер был включен в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает портал 15min со ссылкой на министерство экономики и инноваций Литвы.

© Газета.ру

Ведомство разъяснило, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, подлежат заморозке, а самим этим гражданам запрещено прямое или косвенное использование любых финансовых активов.

Решение стало неожиданностью для сотрудников сети: по данным 15min, в пятницу в магазинах внезапно выключили свет и дали четверть часа на закрытие торговых точек и освобождение зданий. Персоналу выплатили зарплату за следующий месяц.

Глава литовского минэкономики Эдвинас Грикшас заявил, что его ведомство последовательно придерживается позиции, согласно которой в Литве не могут работать компании, прямо или косвенно способствующие финансированию деятельности российских властей. Закрытие магазинов Mere Lietuva он назвал важным шагом в этом направлении.

В санкционный список ЕС попали основатели и совладельцы группы «Светофор Груп», которым принадлежат более 2,2 тыс. магазинов под брендами «Светофор», Mere и MyPrice в России и других странах. Официальное решение о включении Шнайдера в 21-й пакет санкций было принято 24 июля.