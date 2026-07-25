WSJ: американские компании стали отказываться от крупных трат на ИИ

Компании в США начали переходить на использование недорогих моделей искусственного интеллекта (ИИ), в том числе разработанных в Китае, чтобы сократить расходы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Как отмечается, крупные и малые американские фирмы не видят смысла использовать передовые ИИ-модели для выполнения базовых задач.

"Это все равно что ехать в продуктовый магазин за молоком на Lamborghini, созданном для гонок по трассе", - сказал изданию Майк Сейкс, директор по работе с клиентами стартапа Cursor, разрабатывающего инструменты искусственного интеллекта для программирования.

Крупные американские разработчики Anthropic и OpenAI годами пытались обеспечить себе лидерские позиции в борьбе за ИИ-превосходство, разрабатывая самые мощные модели, а в итоге выяснилось, что компании заинтересованы в базовых инструментах, указала The Wall Street Journal. Проведенный Cursor эксперимент продемонстрировал, что создание веб-браузера с нуля при помощи GPT-5.5 от OpenAI обходится более чем в $10 тыс., в то время как сочетание Opus 4.8 от Anthropic и Composer от Cursor снижает стоимость выполнения той же задачи до $1,4 тыс.