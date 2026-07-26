Компания из США купит немецкого производителя магнитов Vacuumschmelze

Американская горнодобывающая компания Energy Fuels Inc. собирается купить немецкого производителя магнитов Vacuumschmelze GmbH & Co. (VAC) за $1,9 млрд, но власти Германии могут поставить особые условия для сделки. Об этом сообщает Bloomberg.

«Правительство Германии вряд ли полностью заблокирует сделку, но, скорее всего, потребует уступок, гарантирующих, что завод под Франкфуртом останется жизненно важным для бизнеса», — говорится в статье.

По оценке Bloomberg, условия немецких властей могут обострить отношения между Вашингтоном и Берлином, а также осложнить усилия администрации США по снижению зависимости цепочек поставок от Китая.

Компания VAC является единственным предприятием на Западе, производящим постоянные магниты в промышленных масштабах. Это делает ее ключевым поставщиком для оборонных и автомобильных компаний, включая производителей боевых беспилотников и подводных лодок.

Чиновники ФРГ проводят инвестиционное расследование в отношении планируемого поглощения — стандартную процедуру, когда сделки затрагивают компании из стратегических или критически важных секторов экономики. В результате правительство может полностью заблокировать сделку или наложить требования для защиты национальных интересов.