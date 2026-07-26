$78.0388.89

США хотят купить крупнейшего на Западе производителя магнитов для военпрома

Газета.Ruиещё 2

Американская горнодобывающая компания Energy Fuels Inc. собирается купить немецкого производителя магнитов Vacuumschmelze GmbH & Co. (VAC) за $1,9 млрд, но власти Германии могут поставить особые условия для сделки. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания из США купит немецкого производителя магнитов Vacuumschmelze
© Газета.Ru
«Правительство Германии вряд ли полностью заблокирует сделку, но, скорее всего, потребует уступок, гарантирующих, что завод под Франкфуртом останется жизненно важным для бизнеса», — говорится в статье.

По оценке Bloomberg, условия немецких властей могут обострить отношения между Вашингтоном и Берлином, а также осложнить усилия администрации США по снижению зависимости цепочек поставок от Китая.

Компания VAC является единственным предприятием на Западе, производящим постоянные магниты в промышленных масштабах. Это делает ее ключевым поставщиком для оборонных и автомобильных компаний, включая производителей боевых беспилотников и подводных лодок.

Чиновники ФРГ проводят инвестиционное расследование в отношении планируемого поглощения — стандартную процедуру, когда сделки затрагивают компании из стратегических или критически важных секторов экономики. В результате правительство может полностью заблокировать сделку или наложить требования для защиты национальных интересов.