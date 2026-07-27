Регистрация иностранных компаний в РФ обновила восьмилетний рекорд

С января по май 2026 года в России создано 3,1 тыс. юрлиц с зарубежным капиталом. Это максимум для первого полугодия за восемь лет, подсчитали «Известия». Впервые с 2023 года открытых компаний стало больше, чем закрытых.

Основной приток — из Китая (около 58% регистраций). Также активно регистрируются бизнесмены из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи.

Иностранцев привлекают освободившиеся ниши после ухода западных брендов, большой рынок и возможность убрать посредников. Интерес сосредоточен в торговле, логистике, электронике, фармацевтике и переработке сельхозпродукции.

Среди новых игроков — южнокорейский производитель лапши Nongshim, китайские компании в сфере упаковки и онлайн-торговли, индийская фирма по торговле фруктами в Краснодарском крае, турецкий бизнес в топливной и морской сферах.

Эксперты связывают рост с адаптацией зарубежного бизнеса к текущим условиям. Компании переходят от разовых поставок к созданию совместных предприятий и складов. Этому способствуют льготные кредиты и налоговые стимулы.

Однако устойчивого разворота пока нет. Иностранное присутствие сократилось на треть с 2022 года. Новые игроки опасаются вторичных санкций и проблем с платежами.

По итогам года эксперты прогнозируют 8–15 тыс. новых регистраций. Реальные изменения станут заметны, когда компании начнут не только торговать, но и инвестировать в производство, отмечают собеседники.