Капитал вернулся: как Россия притягивает иностранный бизнес

Компании из-за рубежа активно работают в РФ, сообщает ИА DEITA.RU. Иностранный капитал наращивает свое присутствие на российском рынке. С января по май 2026 года было создано 3,1 тысячи юридических лиц с зарубежным участием, что является рекордным показателем за последние восемь лет.

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Впервые с 2023 года число таких регистрации превзошло количество ликвидаций. Освободившиеся после ухода западных компаний ниши, масштаб российского рынка и возможность прямой работы без посредников привлекают новых игроков.

Основной поток инвестиций исходит из Китая и стран СНГ, за которыми следуют Турция, ОАЭ, Индия и Южная Корея. КНР является главным драйвером этого роста, обеспечивая около 58% всех новых регистраций, по словам Андрея Глушкина, управляющего партнера Main Division. Экспертные оценки подтверждают, что доля китайских компаний действительно превышает половину, как отметил Сергей Катырин, глава ТПП РФ.

Только за 2025 год в России появилось 4,1 тысячи таких компаний, что на 35% больше, чем годом ранее, согласно аналитику Freedom Global Владимиру Чернову. К февралю 2026 года число активных организаций с китайским участием приблизилось к 15 тысячам. Об этом сообщают "Известия".

Китайские компании активно развиваются в сферах электронной коммерции, розничной торговли и строительства. Далее по числу регистраций следуют Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Значительный вклад также вносят компании из Турции, ОАЭ, Индии и Южной Кореи. Новые инвесторы в первую очередь ориентируются на направления, связанные с импортозамещением и локализацией производства. Это включает промышленную электронику, базовое программное обеспечение, критические материалы, упаковку, полимеры, фармацевтику, косметику и БАДы.