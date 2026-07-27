Российский рынок ИТ сменил рекорды на стагнацию

Итоги очередного выпуска рэнкинга крупнейших компаний российского рынка информационных и коммуникационных технологий, подготовленного агентством RAEX, оказались неожиданными. По итогам 2025 года совокупная выручка участников исследования достигла 792,3 млрд рублей, ее рост составил лишь 2%, что стало одним из самых низких показателей за последние годы.

Если учитывать уровень инфляции, который, по данным Росстата, в 2025 году составил 5,59%, становится очевидно, что номинальное увеличение выручки не компенсировало рост цен. Это означает, что в реальном выражении рынок ИТ продемонстрировал сокращение оборотов. Такая ситуация особенно заметна на фоне результатов предыдущих лет, когда отрасль стабильно росла значительно быстрее инфляции. Так, по итогам 2024 года доходы участников рэнкинга увеличились на 28% при инфляции 9,5%, в 2023 году рост составил 27% при инфляции 7,4%, в 2022 году выручка выросла на 36%, тогда как инфляция достигла 11,9%, а в 2021 году рынок прибавил 18% при уровне инфляции 8,5%.

В Т1 объясняют ухудшение динамики сразу несколькими причинами. Среди них называют проведение заказчиками более жесткой бюджетной политики, перенос сроков реализации крупных проектов, нехватку и удорожание высокопроизводительных вычислительных мощностей и СХД, необходимых для работы решений на базе ИИ, ограничения западных стран на поставки оборудования, а также накопившийся технологический долг, возникший после ускоренных процессов миграции на новые решения в 2023-2024 годах.

В IBS также отмечают, что рынок ИТ завершил год со спадом. Одной из ключевых причин стала конкуренция за ограниченные инвестиционные ресурсы, которая усилилась на фоне высокой стоимости привлечения финансирования. Сокращение инвестиционных возможностей в ряде отраслей продолжит оказывать давление на корпоративные ИТ-бюджеты и в 2026 году.

Почему рынок ИТ-оборудования свалился в депрессию

При этом результаты опроса участников рэнкинга позволяют говорить о признаках возможного восстановления рынка. Согласно информации, предоставленной 15 компаниями, среди которых «Лаборатория Касперского», ICL-КПО ВС, X-Com и Nexign, их совокупная выручка в первом квартале 2026 года оказалась на 17% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эти данные косвенно свидетельствуют о вероятном завершении непродолжительного периода стагнации на рынке ИКТ. Кроме того, из 53 компаний, вошедших в рэнкинг, снижение выручки по итогам 2025 года показали только 12 участников, причем у пяти из них сокращение доходов не превысило 10%. Дополнительными факторами, способными поддержать спрос на ИТ-решения, могут стать снижение ключевой ставки, расширение господдержки через механизмы грантов и софинансирования, а также ужесточение требований со стороны регулирующих органов, полагают в IBS.

После масштабных миграций, характерных для 2023-2024 годов, компании сосредоточились на развитии и совершенствовании уже внедренных решений, отметили в Т1. Это формирует устойчивый спрос на услуги разработки и технического сопровождения. Кроме того, рост интереса к ИТ-продуктам связывают с переходом бизнеса от разрозненных решений к масштабируемым архитектурным платформам и управляемым сервисам, а также с переводом проектов в области искусственного интеллекта из стадии пилотного тестирования в промышленную эксплуатацию.

Дополнительным источником роста может стать развитие зарубежных продаж российских ИТ-продуктов. На внешних рынках сохраняется спрос на отечественные решения, которые уже успели сформировать репутацию, отметили в Nexign. Геополитическая ситуация, санкционные ограничения и сложности с проведением международных платежей продолжают осложнять расширение экспорта, однако не являются непреодолимым препятствием. Так, в Nexign по итогам 2025 года более половины общей выручки обеспечили зарубежные проекты.

Наиболее активными заказчиками ИТ-решений участники исследования называют отрасли с устойчивым финансовым положением. В их числе электронная коммерция, розничная торговля, финансовый сектор, промышленность и логистика.

Традиционно крупнейшими сегментами отечественного ИТ-рынка остаются разработка ПО и оказание ИТ-услуг. Несмотря на это, именно направление создания программных продуктов в 2025 году столкнулось со снижением финансовых показателей. Совокупная выручка участников рэнкинга в этом сегменте достигла 296,5 млрд рублей, что соответствует 44,9% общего объема доходов всех компаний, вошедших в исследование. Вместе с тем в сопоставимом выражении этот показатель оказался на 7% ниже результата предыдущего года. Из общей суммы 115,3 млрд рублей пришлось на разработку проектного ПО, тогда как реализация готовых программных продуктов обеспечила еще 181,2 млрд рублей.

Одним из наиболее емких направлений рынка по-прежнему остается сфера ИТ-услуг, включающая консалтинг, системную интеграцию, техническую поддержку и обучение. По итогам 2025 года участники рэнкинга получили в этом сегменте 146,5 млрд рублей выручки, что составляет 22,2% совокупного объема доходов. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился лишь на 1%.

Структура доходов внутри сегмента демонстрирует разнонаправленную динамику. Согласно данным компаний, предоставивших детализированную информацию, без учета X-Com, которая не раскрыла распределение выручки по видам услуг, консалтинговое направление принесло 25,2 млрд рублей, увеличившись на 17% в сопоставимом выражении. Доходы от системной интеграции составили 45,5 млрд рублей, однако этот показатель оказался на 3% ниже прошлогоднего. На образовательные услуги пришлось 310,4 млн рублей, что соответствует снижению на 8,1%. Наиболее значительным по объёму остается направление сопровождения, сервисного обслуживания и ИТ-аутсорсинга, обеспечившее 72,4 млрд рублей выручки, однако и здесь зафиксировано сокращение — на 8,5% по сравнению с предыдущим годом.

Более позитивная динамика наблюдалась в сегменте производства оборудования. По сопоставимым данным участников рэнкинга, их выручка выросла на 3%, достигнув 28,3 млрд рублей. Основную часть этой суммы — 18,5 млрд рублей — обеспечило производство компьютерной техники. Еще 6,8 млрд рублей пришлось на выпуск коммуникационного оборудования и средств передачи данных.

Замедление в разработке ПО, слабый рост ИТ-услуг и ограниченная динамика производства оборудования отразились и на секторе поставок программных продуктов и техники. Несмотря на то что совокупная выручка компаний этого направления сохранилась на высоком уровне и составила 164,5 млрд рублей, в сопоставимом выражении она сократилась на 2%.

По-прежнему сравнительно небольшими по числу участников остаются сегменты телеком-услуг и дистрибуции. В нынешнем выпуске рэнкинга в категории телекоммуникаций представлены четыре компании, а в сфере дистрибуции — восемь. Их совокупные доходы по итогам 2025 года составили соответственно 1,723 млрд и 5,950 млрд рублей.

В целом спрос в этих направлениях продолжают определять те же факторы, что и ранее. Среди них — стремление компаний к повышению эффективности бизнеса, продолжающийся переход на отечественное ПО, последовательное внедрение технологий ИИ, а также постоянно возрастающая потребность в обеспечении ИБ. Кроме того, в ближайшей перспективе дополнительный спрос может сформироваться на услуги ИТ-аудита нового интегрированного ПО и оборудования, включая оценку эффективности их использования. Это, в свою очередь, способно поддержать спрос на консультационные услуги, сопровождение и техническую поддержку.

По данным Т1, основной спрос сосредоточен на прикладном ПО для автоматизации бизнес-процессов, отраслевых ПАКах, облачных сервисах и решениях в сфере ИБ. Одновременно растет интерес к ИИ-продуктам для автоматизации документооборота, клиентского сервиса, логистики, аналитики и управления рисками. В IBS отмечают, что заказчики все чаще выбирают решения с быстрым экономическим эффектом, включая системы оптимизации, расширенной аналитики и планирования. В Nexign фиксируют устойчивый спрос на ИТ-решения для телеком-отрасли, связанные с запуском новых сервисов, персонализацией и развитием технологий 5G. При этом одним из ключевых драйверов рынка остаётся кибербезопасность: в 2025 году выручка участников рэнкинга в этом сегменте выросла на 5%, до 103,2 млрд рублей. В «Лаборатории Касперского» отмечают высокий спрос на решения по защите информации со стороны финансового сектора, энергетики, телекома и государства, а также растущий интерес к автоматизированным сервисам класса MDR в условиях дефицита профильных специалистов.