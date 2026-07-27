Bild: Porsche сократит еще 5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы

Германский производитель люксовых автомобилей Porsche сократить еще 5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, руководство компании и производственный совет объявили об этом на общем собрании сотрудников в Штутгарте. В 2025 году уже было принято решение о сокращении 3,9 тыс. рабочих мест. Еще около 500 вакансий будут ликвидированы в дочерних компаниях.

В то же время отмечается, что Porsche продлевает гарантию сохранения рабочих мест и производственных площадок для головного завода в Штутгарте до конца 2035 года. Таким образом, увольнения по инициативе работодателя исключены. Сокращение численности персонала планируется проводить в основном за счет естественной текучести кадров, программ частичного выхода на пенсию по возрасту и расторжения трудовых договоров по соглашению сторон с выплатой компенсаций. Однако повышение тарифных ставок до 2035 года будет частично удерживаться, а рождественские премии урезаны.

Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов компании, поясняет газета. Значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и 2028 году.

Кроме того, Porsche ограничивает удаленную работу. Теперь сотрудникам разрешено работать из дома не более 8 дней в месяц вместо прежних 12. Взамен автопроизводитель обязуется инвестировать €2,1 млрд в свои предприятия в ФРГ.

Porsche, как и другие автопроизводители Германии в последние годы, сталкивается со сложностями. Изначально они были вызваны пандемией ковида, но с 2022 года проблемы усложнились из-за резкого роста цен на энергоносители, а также возросшей конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров. Причиной нового этапа экономии стали прежде всего падение продаж в Китае, повышение таможенных пошлин в США и высокие затраты на перестройку модельного ряда.

На протяжении многих лет Porsche активно расширялась. С 2015 года штат компании вырос на 75%, составив в последнее время почти 42 тыс. сотрудников. Однако продажи падают. Еще три года назад Porsche продавал около 320 тыс. автомобилей, а по итогам 2026 года концерн рассчитывает реализовать лишь порядка 250 тыс. машин. Из-за этого загрузка заводов оказалась значительно ниже запланированной.