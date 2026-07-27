Porsche сократит еще 5 тысяч рабочих мест в ближайшие годы

Немецкий автоконцерн Porsche в ближайшие годы сократит ещё 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление компании и производственного совета, сделанное на собрании сотрудников в Штутгарте.

Отмечается, что в прошлом году компания уже объявила о сокращении 3,9 тыс. рабочих мест, ещё около 500 сотрудников потеряют работу в дочерних предприятиях.

При этом Porsche продлила гарантии сохранения рабочих мест на заводе в Цуффенхаузене и в центре разработок в Вайсахе до конца 2035 года, говорится в статье.

Ранее издание писало, что немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 120 тыс. рабочих мест в рамках крупнейшей реструктуризации в истории компании.