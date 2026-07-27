Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, опередив Nvidia

Рыночная капитализация Apple достигла почти $5 трлн по итогам торгов в понедельник, 27 июля, что позволило корпорации вернуть себе статус самой дорогой публичной компании мира, пишет Business Insider.

Журналисты уточнили, что акции акции Apple выросли на 2% в ходе торговой сессии, в то время как бумаги Nvidia, удерживавшей лидерство в последние недели, снизились на 5%. В результате капитализация Nvidia сократилась до $4,77 трлн.

Таким образом, подчеркнули аналитики, рост Apple и одновременное падение Nvidia привели к смене лидера по рыночной стоимости среди глобальных публичных компаний.

Авторы статьи пояснили, что крупные инвесторы в июле начали распродавать акции Nvidia после того, как китайский стартап Moonshot AI представил новую ИИ-модель.

Участники рынка встревожились, что повторится «момент DeepSeek» — появление более дешевой, но сопоставимой по качеству нейросети, отметили обозреватели.

Ранее сообщалось, что 17 июля Nvidia стала самой крупной по рыночной капитализации компанией в мире, обойдя Apple, которая днем ранее заняла лидерство по стоимости.