Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак

Wildberries после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейса выплатила пострадавшим более 40 млн рублей. Об этом заявила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) в Telegram-канале.

В организации сообщили, что на данный момент подведены промежуточные итоги поддержки пострадавших, а первые выплаты пострадавшим были переведены уже 21 июля.

«Компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку каждому, кого коснулась беда, и остается на прямой связи», — отметили в пресс-службе.

В компании заявили, что особое внимание уделяется психологическому состоянию людей, обратившихся за специализированной медицинской помощью. Ее удалось оказать нескольким сотням человек.

Склад Wildberries в Коледине продолжил работу после атаки БПЛА

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах.

До этого украинскими беспилотниками были атакованы склады Wildberries в Котовске и Электростали. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек.