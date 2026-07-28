Склад Wildberries в Коледине продолжил работу после атаки БПЛА

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Подольске функционирует в обычном режиме на фоне сообщений об уничтожении нескольких десятков дронов в регионе, сообщили в пресс-службе компании Wildberries и Russ.

«Логистический комплекс Wildberries в Коледино работает в штатном режиме», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Этому заявлению предшествовало выступление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он сообщил, что подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов в небе над городами региона.

В середине июля украинские беспилотники атаковали логистические центры компании в Котовске и Электростали. Для обеспечения безопасности сотрудников персонал подмосковного склада в Коледине эвакуировали.