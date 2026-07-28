"Газпром" развеял миф о надежности отгрузок СПГ по сравнению с поставками по трубе

Политическая ангажированность и обвинения в адрес России привели к появлению некоторых мифов и заблуждений о российском газе, одним из которых является тезис о якобы большей надежности поставок газа в виде СПГ, чем по трубопроводу. Об этом заявил заместитель начальника департамента, начальник управления "Газпрома" Кирилл Полоус на форуме Indo Pacific LNG Summit 2026 в Индонезии.

По его словам, в начале текущего десятилетия поставки "Газпрома" были основой газового баланса Европы и ежегодно превышали 150 млрд куб. м. Однако сейчас принятые в ЕС политически ангажированные решения, от которых страдают прежде всего жители самой Европы, пытаются завуалировать неподкрепленными обвинениями в адрес России и "Газпрома".

"После событий 2022 года многие европейские политики говорили о необходимости больше не повторять ситуацию с высокой зависимостью от одного поставщика, как, по их мнению, это было с Россией. Но что мы видим? Сейчас в общем объеме европейского импорта СПГ доля США составляет 60%. Более того, в Германии уже свыше 90% импорта СПГ приходится на США", - сказал Полоус.

Европейские политики и эксперты начали продвигать тезис о том, что СПГ якобы найдется всегда и по доступной цене, отметил топ-менеджер "Газпрома". В то же время на мировом рынке СПГ безоговорочным лидером и надежным поставщиком на протяжении многих лет выступал Катар, обладающий большими запасами газа и мощностями по его сжижению. "Катарский СПГ, к сожалению, может быть заблокирован. Риски в перебоях поставок, связанные с выводом из строя мощностей производства СПГ и ограничениями прохода судов через проливы и каналы, такие как Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Панамский и другие, заставили вновь обратить внимание на трубопроводные поставки газа", - подчеркнул он.

Отказ Европы от российского газа привел к "откату" потребления газа в регионе до уровня 30-летней давности и деиндустриализации. Цены на газ в ЕС выросли втрое, монополизация рынка со стороны США уже сегодня отражается на котировках, сообщил представитель российского холдинга.

"Ирония в том, что ранее (до 2022 года) нас критиковали за якобы злоупотребление доминирующим положением и поставки российского газа по завышенным ценам. Прошло совсем немного времени, и теперь даже самые рьяные сторонники отказа от поставок ресурсов из России, сопоставляя цены нынешние и предшествующие 2022 году, называют российский газ конкурентоспособным", - заключил Полоус.

"Газпром" готов поставлять газ на взаимовыгодных условиях, но почти все страны Европы сами отказываются от этой возможности, добавил он.