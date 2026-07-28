В США компании начали возвращать уволенных из-за ИИ сотрудников

Крупные корпорации, которые в последние полтора года активно сокращали персонал ради внедрения искусственного интеллекта, начали нанимать людей обратно. Ожидания, что ИИ заменит работников и ускорит процессы, не оправдались, пишут «Известия».

Google, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и другие гиганты проводили масштабные сокращения, но теперь незаметно восстанавливают штат. IBM уволила сотрудников после внедрения автоматизированной системы AskHR и столкнулась с задержками в решении проблем. Shopify потеряла контроль и экспертизу в области ИИ и была вынуждена пересмотреть кадровую стратегию.

Согласно исследованию Orgvue, к апрелю 2025 года 39% компаний сократили штат ради ИИ, и 55% из них пожалели об этом. Менеджмент переоценил возможности технологии, и теперь бизнес спешно возвращает прежних сотрудников — эффект, который аналитики назвали бумерангом ИИ.

Проблем с искусственным интеллектом оказалось несколько. Чат-бот Air Canada пообещал клиенту компенсацию, которой не было, и суд обязал авиакомпанию выплатить деньги. Ford после сокращений столкнулся с падением качества и отзывами машин из-за дефектов, потратив на гарантийный ремонт $4,8 млрд только за 2024 год. Эксперимент McDonald's с автоматическими кассами провалился — бот не понимал акценты и отказывался исправлять заказы.

Кроме того, клиент DPD взломал чат-бота и заставил его оскорблять компанию и рекламировать конкурентов. Также ИИ оказался дорогим. Поставщики вводят плату за токены, и ассистент может стать дороже реального сотрудника.

* Деятельность Meta признана в России экстремистской и запрещена.