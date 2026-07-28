Guardian: Johnson & Johnson урегулирует около 76 000 исков спустя десятилетие

Johnson & Johnson заявила, что выплатит около $5,5 млрд для урегулирования десятков тысяч исков, в которых утверждается, что ее детская присыпка и другие тальковые продукты вызывали рак яичников. Сделка может завершить затяжную десятилетнюю судебную тяжбу. Об этом сообщает The Guardian. По заявлению компании, соглашение охватывает около 76 000 исков, включая объединенные в федеральном суде Нью-Джерси и связанные дела в судах штатов, — это практически все оставшиеся тальковые претензии к компании. Ранее Johnson & Johnson уже урегулировала большинство исков, в которых утверждалось, что тальк содержал асбест и вызывал мезотелиому. Юридические фирмы истцов подтвердили сделку, назвав ее достойным итогом десятилетней тяжбы. Чтобы соглашение вступило в силу, его должны принять 95% истцов по делам о раке яичников в судах штата или федеральном суде. Вице-президент по судебным разбирательствам Johnson & Johnson Эрик Хаас назвал претензии "необоснованными", но отметил, что компания готова урегулировать спор ради завершения разбирательства. Компания рассчитывает выплатить $3 млрд в 2027 году и продолжить платежи в 2028-м, однако итоговая сумма может вырасти в зависимости от числа участников соглашения — по словам адвоката истцов Криса Сигера, участвовавшего в переговорах, выплаты могут достичь $7 млрд и более. Соглашение было достигнуто после серии судебных побед компании, включая победы в отдельных процессах и решения не в пользу экспертов, на которых опирались истцы. На прошлой неделе федеральный судья также поставил под сомнение способность истцов доказать, что именно тальк стал причиной их заболевания.