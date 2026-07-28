ГК Softline вошла в число лидеров российского ИТ-рынка

ГК Softline (ПАО «Софтлайн», MOEX:SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, усилила позиции в Топ-10 рейтинга «Крупнейшие ИТ-компании России 2025» агентства TAdviser. Группа компаний за год поднялась на три позиции и заняла 6-е место среди 500 компаний. Совокупный оборот ГК Softline в 2025 году увеличился на 10% и достиг 132,1 млрд рублей. Достигнутые результаты подтверждают правильность стратегического курса и эффективность кластерной бизнес-модели группы компаний, что в совокупности обеспечивает устойчивый рост бизнеса.

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Детализация финансовых показателей раскрывает структуру этого успеха и демонстрирует качественную трансформацию бизнеса в направлении высокорентабельных собственных решений. ГК Softline в 2025 году показала рост по всем основным финансовым показателям. Доля собственных решений составила 32%, или 42,1 млрд рублей (+23% г/г). Валовая прибыль увеличилась на 28% г/г до 46,9 млрд рублей. Значительный вклад в этот результат внесли высокорентабельные решения собственного производства, на долю которых пришлось 68% валовой прибыли. Это обеспечило рост валовой рентабельности до 35,5%. Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2025 года выросла на 15% год к году и составила 8,2 млрд рублей. Операционная прибыль выросла на 87% г/г до 4,0 млрд рублей. Таким образом, рост бизнеса ГК Softline стал возможен благодаря стратегическому курсу на развитие высокорентабельных собственных решений, которые обеспечили опережающий рост прибыльности и рентабельности при сохранении устойчивой динамики выручки.

«Рост ГК Softline и стабильное попадание в число лучших компаний отрасли является результатом системной работы по всем ключевым направлениям бизнеса. За прошедший год мы последовательно развивали собственные продукты, решения на основе искусственного интеллекта, заказную разработку, промышленную автоматизацию и другие направления. Мы смогли интегрировать компетенции в единую технологическую архитектуру, что обеспечило синергетический эффект за счет объединения экспертизы. В рамках выбранной стратегии ГК Softline продолжает развиваться как инвестиционно-технологический холдинг, усиливая три сформированных кластера — FabricaONE.AI, «СФ Тех» и «Цифровые Решения». Каждый из них сфокусирован на своих приоритетах, имеет четкие драйверы роста и функционирует как полноценный центр компетенций. Важную роль в развитии группы компаний также играет M&A. Мы рассматриваем сделки как инструмент получения технологий, продуктов и сильных команд, которые усиливают экспертизу кластеров и позволяют быстрее отвечать на запросы рынка», — комментирует Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

В 2025 году объем ИКТ-сектора, включающего ИТ, телеком, оборудование и смежные услуги, достиг порядка 9,4 трлн рублей, при этом внутри большого контура динамика отдельных ИТ-сегментов была неоднородной.