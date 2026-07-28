Wildberries и Ozon синхронизировали сроки выплат продавцам по реализованным товарам

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, компании представили отчеты об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства.

"Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара, - сказали в ФАС. - Также компании отменили привязку тарифов на логистику к цене товара".

В службе добавили, что для продавцов это означает прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, которая не зависит от ценообразования на товар. Для потребителей - отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции.

В ФАС напомнили, что Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо "Оригинал" будет отображаться "Бренд проверен". Это соответствует принимаемым площадкой действиям по проверке оригинальности товара.

"Действия Wildberries и Ozon в текущей ситуации признаны соответствующими антимонопольному законодательству", - указали в ФАС.

Ведомство также сообщает, что вопрос ограничения комиссий маркетплейсов в настоящее время прорабатывается в рамках изменений в Закон о платформенной экономике.