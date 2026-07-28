Акции SpaceX подешевели вдвое

После рекордного IPO акции космической компании Илона Маска SpaceX, выведенные на биржу с ценой в 135 долларов за штуку, на пике дорожали до 225 долларов, но затем стали дешеветь, упав к текущему моменту более чем вдвое, до менее чем 111 долларов.

Как отмечает врывалась в четверку самых дорогих компаний мира, сократилась более чем на 1,2 триллиона долларов. Сам Маск с иронией признал себя бывшим триллионером.