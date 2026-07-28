Госжилинспекция Ивановской области опубликовала рейтинг управляющих компаний

В Ивановской области назвали лучшие управляющие компании по итогам второго квартала 2026 года

Их распределили по четырем группам в зависимости от площади домов, которые они обслуживают. Рейтинг подготовила Госжилинспекция, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в первую категорию – до 50 тысяч квадратных метров – больше всего участников, порядка 70. Лучшими признаны четыре компании: «БытЭнерго», «Контракт», «Управляющая компания «ЭТАЖИ» и «Антанта». В аутсайдерах – МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района», «Савинская ЖК» и «Гарант-Сервис». Во второй группе, где 43 организации (от 50 до 100 тысяч «квадратов»), сразу шесть лидеров: «ЖРУ №2», «УК «МАЯК», «Приволжское ЖКХ», «Областная управляющая компания», «Городская управляющая компания г. Приволжска» и «Дом-Сервис». Худшие показатели – у «Шанса», «УК ЖКХ Ивановской области» и «Народной компании». В третьей группе (от 100 до 200 тысяч) лидируют «Стандарт управления № 1», «ОУК», «Управком» и «Феникс». Замыкают список «Успех», ГК «Жилищный стандарт» и «УК «БаСК 1». Среди крупнейших компаний – с фондом больше 200 тысяч «квадратов» – лучшими стали «Жилищно-ремонтный участок №1», УК «Первая», «Домоуправ» и УК «Союз». В конце рейтинга в этой группе – «Новый город», «Дельта» и «Константа».

Некоторые из этих организаций уже не раз попадали в новостные сводки. Если лидеры вроде «БытЭнерго» и «Контракт» стабильно получают высокие баллы, то аутсайдеры – «Гарант-Сервис» или «Дельта» – регулярно оказываются в поле зрения правоохранителей и жилищной инспекции. Например, у «Гарант-Сервиса» в 2025 году было больше 200 арбитражных дел, а «Дельта» судилась с владельцами магазинов из-за перекрытых шлагбаумов.

В ведомстве пояснили, что рейтинг обновляют каждый квартал для оперативной оценки работы УК. Учитывают количество проверок, число нарушений и выданных предписаний, исполнение требований надзорных органов, а также использование современных технологий – например, проведение онлайн-собраний собственников. Дома старше среднего возраста получают дополнительные баллы, чтобы компенсировать сложности с обслуживанием старых построек.