Крупнейшая в мире нефтяная компания остановила работу НПЗ

Остановлена работа ключевого завода крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. НПЗ в Джазане, в Саудовской Аравии, атаковали йеменские хуситы, предприятие получило повреждения.

Как передает Reuters, в результате удара по заводу пострадали комплекс газификации комбинированного цикла и зона резервуарного парка. Предприятие перерабатывает около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Завершить ремонт удастся не ранее 15 августа.

Ранее сообщалось о пожаре в нефтяном в резервуаре. Над объектом поднимался факел, валил дым, это было видно на спутниковых снимках.