Убытки авиагиганта приблизились к полумиллиарду долларов

В II квартале 2026 года чистый убыток авиастроительного гиганта Boeing составил 428 миллионов долларов. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на документы компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда речь шла о 612 миллионах, достигнутый результат выглядит как улучшение финансовых показателей.

Выручка, как отметило Bloomberg, выросла на восемь процентов до 24,6 миллиарда долларов.

В мае 2026 года сообщалось, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что Китай согласился приобрести 200 самолетов Boeing, акции этой корпорации упали на 4,1 процента. Случившееся объяснили тем, что количество оказалось намного меньше того, на которое рассчитывали аналитики. В настоящее время Boeing и его основной конкурент Airbus ведут жесткую борьбу за китайский рынок, причем американцы серьезно уступают европейцам.