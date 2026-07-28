ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на топливо

Сразу в нескольких регионах России территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили дела в отношении ряда компаний в связи с необоснованным повышением цен на топливо. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие предупреждения и предписания получили компании в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской, Оренбургской, Пензенской, Херсонской областях и Республике Коми. Чем грозит компаниям такое внимание ведомства и как это отразится на стоимости бензина, "Российской газете" рассказали эксперты.

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Получив сигнал о необоснованном росте цен, антимонопольный орган проводит проверку и при выявлении признаков нарушения либо выносит предупреждение, либо возбуждает дело, рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. В рамках дела создается комиссия, исследуются доказательства, заслушиваются доводы сторон, и лишь затем принимается решение и выдается предписание, обжаловать которое компания вправе в арбитражном суде.

В данном случае ФАС проводит проверку, оценивая экономическую обоснованность изменения розничных цен, и сопоставляет информацию с данными других компаний в регионе. Только после сбора всех фактов материалы рассматриваются в рамках административного дела, поясняет руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Какие штрафы грозят за необоснованный рост цен?

За необоснованное повышение цен предусмотрены оборотные штрафы. Их размер может достигать 15% от годовой выручки компании на конкретном рынке, отмечает Хаминский. "При этом минимальный порог - 100 тысяч рублей. Для сравнения: за срыв проверок ФАС штрафует на суммы от 100 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от выручки", - говорит юрист.

Игнорирование предупреждения - первый шаг к административному делу. При этом нужно понимать различия в части выданного предписания или предупреждения - эти административные меры имеют серьезные отличия, добавляет доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финуниверситета Юлия Лимарева. Игнорирование предупреждения является основанием для возбуждения полноценного антимонопольного дела и превращения предупреждения в полноценное предписание.

Так, Нижегородское УФАС возбудило дело (п.3 ч.1 ст.10 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции") в отношении компании, реализующей топливо на АЗС под брендом "ESCO". Как сообщает пресс-служба ФАС, на этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Антимонопольный орган выдал предупреждение, но оно исполнено не было. Аналогичная ситуация в Пермской области, где в июне зафиксировано изменение цен на топливо на АЗС сети "Ликом". Владелец АЗС также не исполнил предупреждение Пермского УФАС в установленный срок, и ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

"Предупреждение является своего рода упреждающей мерой, дающей хозяйствующему субъекту возможность добровольно устранить признаки нарушения до того, как будет запущено административное преследование в полную силу. Предписание можно характеризовать уже как властное веление, вынесенное по результатам рассмотрения дела, неисполнение которого влечет куда более ощутимые правовые последствия", - отмечает Капустина.

Кодекс РФ об административных правонарушениях гласит: предписание обязательно к исполнению. Невыполнение его в установленный срок повлечет штрафы.

"В случае дальнейшего противодействия, например, воспрепятствование судебным приставам, могут быть наложены исполнительские сборы (принудительное исполнение) и новые крупные штрафы", - добавляет Лимарева.

"Невыполнение предписания влечет административный штраф по части 2.2 статьи 19.5 КоАП РФ: для должностных лиц - от 12 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для юрлица возрастает до 700 тысяч - 1 миллиона рублей, а руководителя компании могут дисквалифицировать на срок до трех лет", - поясняет Хаминский.

В каких случаях наступает уголовная ответственность?

В контексте повышения цен на бензин наступление уголовной ответственности связано не с самим фактом повышения цен и не с игнорированием актов ФАС, а с заключением картельного соглашения. По словам Капустиной, картельный сговор - наиболее опасная форма антиконкурентного поведения.

"Он характеризуется заключением между конкурентами соглашения, ведущего к установлению или поддержанию определенного уровня цен. Законодатель ставит переход границы административного проступка в уголовно наказуемое деяние в зависимость от причиненного крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо от извлечения дохода в крупном размере", - говорит Капустина.

Подозрение в картельном сговоре качественно меняет уровень риска. Нарушение переходит из плоскости штрафов в плоскость персональной ответственности конкретных руководителей вплоть до лишения свободы.

Признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива выявило Новосибирское УФАС. Поводом стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. При этом для лиц, которые не вступили в сговор, цена бензина была выше. В результате сбора и анализа информации Новосибирское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис", сообщает пресс-служба ведомства.

В картеле на рынке бензина обычно задействованы крупные игроки, добавляет Лимарева. "Учитывая обороты топливного рынка, пределы, за которыми наступает уголовная ответственность, достигаются легко. Уголовная ответственность наступает в случае причинения крупного и особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству - от 3,5 до 13,5 млн. руб. и доказанного получения дохода виновного лица или компании - от 50 до 250 млн. руб.", - говорит она. Статья 178 УК РФ в части 1 предусматривает наказание по степени тяжести: от крупного штрафа или принудительных работ вплоть до лишения свободы до 3 лет.

Как это повлияет на стоимость бензина?

Разумная линия поведения хозяйствующего субъекта, стремящегося избежать серьезных последствий, состоит в том, чтобы не рассматривать предупреждение как формальность, а исполнить его в установленный срок, считает Капустина.

"Важно также обеспечить экономическое обоснование любого изменения отпускных цен документально подтвержденными данными о динамике закупочной стоимости и издержек. Категорически рекомендуется воздерживаться от любых согласованных с конкурентами действий. Необходимо активно участвовать в рассмотрении дела, предоставляя комиссии доказательства добросовестности ценовой политики. Именно своевременность реакции и прозрачность ценообразования на практике отделяют управляемый административный эпизод от разрушительного правового кризиса", - пояснила она.

"Необходимо разработать и утвердить внутри организации регламенты, предотвращающие риски нарушений антимонопольного законодательства. Также необходимо внедрение системы своевременного реагирования на предупреждения и предписания ФАС, чтобы исключить более жесткие меры со стороны ведомства", - считает доцент Президентской академии Тамара Сафонова.

Компаниям, работающим на рынке бензина, нужно держать "руку на пульсе" и не допускать проблем с завышением цен, говорит Лимарева.

"Например, разработать "дорожную карту" по снижению цены и пересмотру ценовой политики, не допускать ценового сговора с конкурентами или купировать проблему на ранних этапах", - отмечает она.

Таким образом, чтобы избежать серьезных последствий, компаниям необходимо в установленный срок исполнить предупреждение или предписание ФАС - снизить цену на бензин до экономически обоснованного уровня либо отменить повышение.

"Добровольное устранение нарушения является смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела, поэтому не стоит дожидаться штрафа - активная позиция и сотрудничество с регулятором помогут минимизировать риски", - говорит Хаминский.

Так, Херсонское УФАС выдало предупреждение оператору АЗС, который необоснованно изменил стоимость бензина АИ-92. Компания должна была восстановить экономически обоснованный уровень розничных цен. Требования УФАС были выполнены. Согласно полученным сведениям, цена на бензин была снижена, сообщили в ведомстве.