На Украине прекратило работу важное предприятие

Крупнейших производитель железорудного сырья на Украине — Южный горно-обогатительный комбинат — временно приостановил добычу и сократил производственные мощности. Как сообщается в официальном пресс-релизе предприятия, причиной стали проблемы с отгрузкой продукции через морские порты, которые фактически заблокированы, что делает экспорт сырья невозможным.

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На предприятии уточнили, что остановка носит временный характер: возобновление добычи запланировано на август. До этого времени работники комбината будут задействованы на ремонтных работах.

Южный ГОК специализируется на добыче и обогащении бедных железистых кварцитов Скелеватского месторождения в Криворожском бассейне. Предприятие выпускает железорудный концентрат и агломерат, оставаясь одним из ключевых игроков в горно-металлургическом комплексе Украины.

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