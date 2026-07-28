Прибыль ЛСР рухнула на 82 процента
ПАО «Группа ЛСР» опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года. Главным итогом стало резкое снижение чистой прибыли. Об этом свидетельствуют документы, доступные в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».
Согласно отчетности, чистая прибыль компании сократилась сразу на 82 процента и составила 1,89 миллиарда рублей против 10,4 миллиарда рублей годом ранее.
При этом снизились и другие ключевые показатели. Так, выручка уменьшилась на 35 процента, с 13,5 миллиарда до 8,75 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась примерно в 1,7 раза и составила 6,85 миллиарда рублей, при этом себестоимость продаж наоборот выросла на 18,1 процента и достигла 1,9 миллиарда рублей.
Одновременно выросла долговая нагрузка. Общий объем кредитов, займов и облигаций увеличился с 164,2 миллиарда до 192,9 миллиарда рублей (плюс 17 процентов). При этом краткосрочный долг вырос сразу на 75 процентов — с 28,6 миллиарда до 50,2 миллиарда рублей.
Процентные расходы компании также заметно увеличились: с 10,3 миллиарда до 14,1 миллиарда рублей (плюс 38 процентов). Денежные средства на счетах, наоборот, сократились более чем втрое — с 2,2 миллиарда до 647 миллионов рублей.
Как отмечает агентство «Финмаркет», на итоговый финансовый результат повлиял положительный отложенный налоговый эффект. До налогообложения компания заработала 721 миллион рублей, а чистая прибыль после его отражения составила 1,89 миллиарда рублей. Кроме того, за первое полугодие продажи недвижимости снизились на 1,5 процента, до 68 миллиарда рублей, а объем реализованной недвижимости уменьшился на 5,1 процента, до 242 тысяч квадратных метров.
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