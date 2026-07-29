Wildberries начал искать складские помещения в постсоветской стране

Wildberries начала поиск новых складских помещений в Казахстане. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Отмечается, что компания рассматривает возможность аренды около 100 тысяч квадратных метров складских площадей. Собеседники газеты утверждают, что часть товаров может быть перенаправлена в Казахстан после атак беспилотников на российские объекты.

В пресс-службе RWB сообщили, что компания продолжает плановое развитие логистической инфраструктуры в странах своего присутствия. В Казахстане уже строится складской комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров в Алматы, а также объект площадью 160 тысяч квадратных метров в Астане, который планируют ввести в эксплуатацию в следующем году.

В компании добавили, что сейчас основное внимание уделяется перераспределению товаров между складами. По данным RWB, это позволит повысить устойчивость логистики и обеспечить более эффективную работу партнеров, передает издание.

22 июля основательница компании Татьяна Ким заявила, что атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries является актом международного терроризма. По ее словам, организация делает все возможное для безопасности своих работников. Отдельно она отметила, что в настоящий момент маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов.