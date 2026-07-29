Российские компании начали закупать топливо впрок

Почти каждая вторая российская компания начала создавать запасы топлива на случай новых перебоев, пишут «Известия» со ссылкой на июльский опрос сервиса «Мое дело». Об этом заявили 42% респондентов.

Очереди на АЗС сокращаются, однако в ряде регионов ситуация полностью не стабилизировалась. Сложности сохраняются в отдельных субъектах Сибири, Дальнего Востока и юга страны.

На проблемных направлениях транспортные расходы бизнеса выросли до 20%, увеличились и сроки доставки. Больше всего перебои затронули перевозчиков, сельское хозяйство, строительство и торговлю.

У 70% опрошенных издержки выросли до 20%, еще у 27% — сильнее. Треть предпринимателей уже заложили дополнительные расходы в цены, еще 38% планируют сделать это в ближайшее время.

Эксперты предупреждают, что закупки впрок усиливают спрос и могут дольше удерживать оптовые цены на высоком уровне. При благоприятном сценарии ситуация стабилизируется в течение нескольких месяцев, однако заметного снижения стоимости топлива аналитики ждут не раньше 2027 года.