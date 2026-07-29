"Магнит Маркет" поменяет бизнес-модель

"Магнит маркет" не закрывается и не приостанавливает работу с продавцами, однако меняет бизнес-модель и отказывается от стратегии универсального маркетплейса, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее "Ведомости" сообщили о том, что продавцам "Магнит маркета" предстоит вывезти товары с площадки, а с 6 сентября маркетплейс приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей.

"Магнит маркет" не закрывается и не прекращает работу с селлерами. Компания отказывается от стратегии универсального маркетплейса и меняет бизнес-модель в сторону "расширенной полки", дополняющей основной ассортимент торговой сети, включая бытовую химию, косметику и товары для дома. Традиционная витрина "Магнит Маркета" действительно претерпит изменения, но это не единственная витрина "Магнита", - прокомментировали в компании.

Так, по словам представителей "Магнита", у компании быстро растет "Магнит доставка", платформа которая рассматривается как один из вариантов дальнейшей работы с селлерами. Последние получат возможность размещать товары на небольших складах или в дарксторах, а экспресс-доставку товаров обеспечит "Магнит".