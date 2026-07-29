Компания PwC опубликовала отчеты с ИИ-галлюцинациями

Сеть профессиональных услуг глобальной аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers (PwC) опубликовала отчеты с ИИ-галлюцинациями — ошибками и вымышленной информацией, которые характерны для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование компании GPTZero.

Ошибки нашли в четырех материалах за последние два года — отчеты об улучшении государственных услуг, прогнозы развития рынков электромобилей и прогнозы о будущем ИИ-технологии. Как сообщает источник, в этих отчетах содержатся поддельные сноски, ссылки на несуществующие исследования и информация, которую нельзя проверить.

К примеру, в одном случае упоминается научная статья о качестве воздуха в Эр-Рияде, но ни в указанном источнике, ни среди работ названных авторов такого исследования нет. Кроме того, в одном из отчетов в качестве источника упоминается блог подростка на 280 подписчиков.

Вероятно, для составления отчетов использовался ChatGPT — в одной из ссылок содержалась характерная пометка «utm_source=chatgpt.com (http://chatgpt.com/)», которую забыли удалить.

В самой PwC заявили, что компания «серьезно относится к точности публикуемых исследований» и пообещали обновить ссылки в отчетах.

Ранее ChatGPT выдала пользователям инструкцию по созданию и применению биологического оружия и ядов.