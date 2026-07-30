ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»

Компания Exxon Neftegaz Limited (дочернее предприятие американской корпорации ExxonMobil) не выполнила ключевые требования для возвращения в проект «Сахалин-1», сообщила министр экономического развития Сахалинской области Ольга Шароватова.

Шароватова на Международном дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина» напомнила, что указом президента России Владимира Путина срок реализации доли компании Exxon Neftegaz Limited в проекте «Сахалин-1» был продлен до 1 января 2027 года, передает ТАСС.

«Таким образом, вероятность возвращения компании обусловлена выполнением в установленный срок условий, которые на текущий момент не исполнены», – сказала она.

В перечень требований входит содействие в снятии введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, также компания должна заключить контракты на поставку необходимого импортного оборудования и перечислить соответствующие средства на расчетный счет ООО «Сахалин-1».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в августе 2025 года подписал указ об ужесточении правил участия иностранных компаний в проекте «Сахалин-1».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о перспективах возвращения ExxonMobil в проект при условии выполнения финансовых обязательств и взносов в ликвидационный фонд.

Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил активное участие индийской стороны в проекте «Сахалин-1» на фоне интереса Нью-Дели к российскому сжиженному природному газу.