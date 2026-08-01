Состояние богатейших россиян сократилось

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2026 года сократилось на $5,02 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.

Согласно рейтингу, наибольшее снижение состояния среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова - на $5,66 млрд, до $10,9 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сократилось на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, президента "Норникеля" Владимира Потанина - на $3,44 млрд, до $23 млрд, председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина - на $1,16 млрд, до $22,6 млрд, основателя "Лукойла" Вагита Алекперова - на $1,41 млрд, до $21,2 млрд.

Согласно рейтингу, наибольший прирост состояния с начала года зафиксирован у основателя "Северстали" Алексея Мордашова - его капитал вырос на $1,79 млрд, до $28,1 млрд. Следом идут глава "Новатэка" Леонид Михельсон (+$1,48 млрд, до $25,2 млрд), основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (+$1,18 млрд, до $20,1 млрд), Геннадий Тимченко (+$1,15 млрд, до $15,4 млрд) и основатель УГМК Искандер Махмудов (+$700 млн, до $8,58 млрд).

Также увеличилось состояние Виктора Вексельберга (+$3,57 млрд, до $10,6 млрд), Татьяны Ким (+$418 млн, до $8,3 млрд), Сулеймана Керимова (+$358 млн, до $10,8 млрд), Дмитрия Рыболовлева (+$247 млн, до $10 млрд) и Михаила Фридмана (+$162 млн, до $10,2 млрд).

Агентство публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года, в него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.