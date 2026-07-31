Глава крупнейшей кинопрокатной компании России покинул свой пост

В киноиндустрии только и разговоров о переходе Вадима Верещагина - главы крупнейшей прокатной кинокомпании России "Централ Партнершип" - на другую работу. На счету "Централ Партнершип" релизы самых кассовых российских фильмов: "Чебурашка", "Холоп", "Волшебник Изумрудного города", "Движение вверх", "Бременские музыканты" и других. Кинокомпания входит в состав одной из самых представительных структур страны - "Газпром-Медиа Холдинга" (ГПМ). А новое место работы Вадима Верещагина - другой холдинг: "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Это равносильно тому случаю, когда телеведущий Андрей Малахов перешел на работу с Первого канала на "Россию 1".

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"Национальная Медиа Группа" уже объявила о создании новой структуры, которую и возглавит Вадим Верещагин. Это стратегический кластер дистрибуции и инвестиций в кино, который, как сказано в релизе, "объединит компетенции холдинга в области финансирования, приобретения прав, кинопроката и коммерциализации кино- и сериального контента." В новый кластер войдут "НМГ Кинопрокат", Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Вадим Верещагин совместит позицию главы кластера с руководством "НМГ Кинопрокат", то есть будет продолжать заниматься прокатом и дистрибуцией российского кино - как в стране, так и за рубежом.

Ранее "НМГ Кинопрокат" возглавлял опытный, хорошо известный в киноиндустрии профессионал Вадим Смирнов. Он продолжит свою работу в должности советника генерального директора компании. Все изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Кластер дистрибуции и инвестиций в кино станет третьим кластером медиахолдинга НМГ. Первым в 2024 году был создан НМГ ДОК. "РГ" не раз писала о документальных фильмах, которые там производятся. Это биография Сергея Жукова, ленты о Дзержинском, Менделееве и других знаменитых личностях страны. В 2025 году был создан кластер эфирного телевидения.

Многих интересовал вопрос как отреагирует на переход в другой холдинг такого ценного кадра, как Вадим Верещагин, глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. Топ-менеджер прокомментировал ситуацию газете "Ведомости". Он пожелал успехов Верещагину на новом месте. И добавил: "Что касается наших планов: текущие темпы производства и стратегия дистрибуции кино- и сериального контента остаются неизменными. У нас сформирована сильная управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи. Поэтому мы не планируем искать замену Вадиму на внешнем рынке - продолжение стратегии обеспечено внутренними ресурсами холдинга".

Обозреватель "РГ" все-таки обратилась в кинокомпанию "Централ Партнершип" с вопросом - не присматривают ли они кого-то на место Вадима Верещагина, и получила ответ: "Всему свое время". Так что - подождем. Уверены, интрига - кто же станет генеральным директором прокатной компании - еще долго будут занимать умы представителей российской киноиндустрии.