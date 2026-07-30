Shell не исключила начала добычи газа в Венесуэле в ближайшие два года

Британская Shell рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту добычи газа Dragon на шельфе Венесуэлы в 2027 году, не исключает начала добычи газа на венесуэльских проектах в ближайшие пару лет, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телеконференции.

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По его словам, после возобновления лицензии Shell продолжила работу над проектом.

"Мы надеемся продвинуться к окончательному инвестрешению в какой-то точке 2027 года, все идет хорошо", - отметил он.

Саван добавил, что Shell получила лицензию по первому этапу проекта Loran в Венесуэле. Газ с этого месторождения может быть сжижен на заводе Shell в Тринидаде и Тобаго в течение ближайших двух лет, сказал он.

"Это проект на 1,7 трлн кубических футов, который также потенциально может быть подключен к энергетическому комплексу Atlantic LNG в Тринидаде и Тобаго, команда в настоящее время прорабатывает такую возможность", - добавил он.

По словам главы компании, это можно реализовать достаточно быстро, поскольку предполагает использование уже строящейся инфраструктуры, которая будет введена в течение 1-1,5 лет.

"Таким образом, это хороший кластер проектов, которые смогут прийти к первой добыче газа в ближайшие пару лет", - подчеркнул он, добавив, что компания довольна прогрессом по венесуэльским активам.

Тринидад и Тобаго является крупнейшим в Латинской Америке экспортером СПГ. В стране работает СПГ-завод Atlantic LNG, состоящий из четырех линий суммарной мощностью около 15 млн тонн в год. Акционерами первой линии являются Shell (51%), BP (39%) и National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC, 10%), второй и третьей - Shell (57,5%) и BP (42,5%), четвертой - Shell (51,11%), BP (37,78%) и NGC (11,11%).