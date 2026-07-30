В СберИнвестиции запустили нелистингованный фонд на брокерском счете

В СберИнвестициях появился нелистингованный фонд с возможностью покупки паев на брокерском счете. Механизм разработан в коллаборации СберИнвестиций, Национального расчетного депозитария и УК Первая. Как рассказали в компании, это первый случай, когда паи открытого фонда, не листингованного на бирже, можно приобрести в банковском приложении с зачислением на брокерский счет.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Инструменты в рублях» ориентирован на инвестирование в российские государственные, корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. Купить паи фонда можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» (на Android с версии 16.14, на iOS — с 17.0). После покупки паи автоматически отображаются на брокерском счете. Доступ к нему есть как в «СберБанк Онлайн», так и в инвестиционном приложении «СберИнвестиции». Операции приобретения, погашения и обмена можно проводить в приложении.

Для клиента это возможность инвестировать через единое окно, где паи фонда отображены наряду с биржевыми активами, управлять портфелем, докупать, погашать и обменивать паи, а также пользоваться услугами брокера как налогового агента. Брокер сам рассчитывает и удерживает налог, а также позволяет сальдировать финансовый результат по сделкам с ценными бумагами, чтобы снизить налог с прибыли.

Руководитель управления инвестиционной экспертизы и продуктовых решений СберИнвестиций Вадим Ярош отметил, что теперь приобрести паи открытого паевого инвестиционного фонда на брокерский счет так же легко, как и в управляющей компании.

«Дальнейшее развитие позволит расширять линейки нелистингованных фондов на брокерском счете, в том числе открытых, закрытых и интервальных. Это новая веха в развитии коллективных инвестиций, еще один шаг к тому, чтобы инвестор мог сразу получить всю необходимую информацию по своим активам в одном приложении и управлять ими», — сказал он.

По словам управляющего директора по развитию продуктов корпоративного бизнеса НРД Анны Володиной, платформа ПИФ помогает управляющим компаниям и брокерам объединиться в рамках одного технологического контура.