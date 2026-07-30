Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат пострадавшим продавцам

Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Во второй этап выплат вошли более 97 тыс. предпринимателей - представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат", - говорится в сообщении.

Ранее Wildberries осуществила первый транш выплат для более чем 88 тыс. предпринимателей, а также запустила ряд дополнительных мер поддержки, включая увеличение инвестиций в скидки для покупателей за счет платформы, предоставление льготных условий хранения и логистики, а также другие инициативы, направленные на сохранение продаж и устойчивости бизнеса предпринимателей. В свою очередь WB Банк предоставил кредитные каникулы продавцам, а также отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries.