Группа "Аэрофлот" расширит полетную программу из Ижевска

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" с 1 августа увеличит число рейсов между Москвой и Ижевском и откроет новое направление Ижевск - Сочи, сообщает перевозчик.

"Группа "Аэрофлот" с 1 августа вводит дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также новый рейс между Ижевском и Сочи. Данные рейсы позволят компенсировать объемы и перевезти пассажиров прекратившей полеты "Ижавиа". Полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на маршруте Москва - Ижевск - Москва будут выполняться три дополнительных ежедневных рейса. Максимальная частота полетов группы на этом направлении увеличится с четырех до семи рейсов в сутки. Новый ежедневный рейс по маршруту Ижевск - Сочи - Ижевск будет выполняться в течение августа, после чего его частота будет корректироваться в зависимости от спроса.

Пассажиры, ранее купившие билеты у "Ижавиа", смогут переоформить их на рейсы авиакомпании "Россия" на те же даты без дополнительной оплаты. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию "Ижавиа".

Кроме того, авиакомпания "Победа" открывает рейсы между Санкт-Петербургом и Ижевском с 10 августа. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам, а с 1 сентября вместо субботы рейсы будут осуществляться по пятницам.

30 июля Росавиация сообщила об аннулировании сертификата эксплуатанта "Ижавиа". С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, оставшиеся рейсы передаются другим перевозчикам.