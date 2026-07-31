На российский рынок в первом полугодии 2026 года вышли семь новых брендов - пять российских и два международных. Об этом говорится в материалах CMWP.

"В первом полугодии 2026 года на российский рынок вышли семь новых брендов: пять российских и два международных. В первом квартале на рынок вышли российские бренды "М.кос" и Maison Karma, а также австрийский бренд спортивных товаров Zanier. Во втором квартале список новых игроков пополнили российские бренды Fabz, State Venice и Eyya, а также немецкий бренд Frapp", - отмечают аналитики.

По структуре дебютов лидировала категория "Одежда", на которую пришлось 57% новых выходов. Еще 29% - это бренды в сегменте парфюмерии и косметики, 14% - в категории спортивных товаров.

Для большинства брендов приоритетом остается сохранение устойчивости, тогда как решения о расширении сети принимаются осторожно, отмечает старший директор и руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Ранее о выходе австрийского производителя Zanier в РФ в этом году рассказала журналистам региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.