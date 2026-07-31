Крупный российский банк подвергся мощной четырехдневной DDoS-атаке

Крупный российский банк, входящий в топ-10, с 27 по 30 июля подвергся масштабной ковровой DDoS-атаке (типу атаки, при котором вредоносный трафик одновременно направляется на большое количество IP-адресов и сервисов организации, а не на одну конкретную цель) с интенсивной сменой векторов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании Servicepipe, отметив, что подобные инциденты свидетельствуют о возвращении интереса политически мотивированных хакеров к атакам на финансовый сектор.

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По данным компании, злоумышленники изменили свою тактику. Если ранее основными целями были публичные клиентские сервисы для получения максимального резонанса и нанесения репутационного ущерба, то теперь акцент сместился на внутренние системы банка и контуры разработки, чтобы нанести ущерб ИТ-инфраструктуре организации.

Атака носила ковровый характер, при этом злоумышленники с высокой частотой меняли векторы и паттерны. В пиковые моменты объем вредоносного трафика достигал 50 Гбит/с, или около 42 млн пакетов в секунду. По оценке Servicepipe, подобные инциденты подтверждают общий тренд 2026 года на усложнение кибератак против финансового сектора. Для отражения атаки потребовались непрерывный анализ трафика в режиме реального времени и оперативная корректировка политики фильтрации.

В ходе атаки использовались подменные адреса, прокси-серверы, виртуальные машины и VPN. Изначально вредоносный трафик поступал из-за рубежа, в том числе из стран Евросоюза, США, Новой Зеландии, Коста-Рики и Центральной Африки. После введения ограничений основной поток переключился на адреса из российской зоны с массовым использованием спуфинга – подмены IP-адресов.

Несмотря на масштаб атаки, злоумышленникам не удалось нарушить работу сервисов кредитной организации. Атака завершилась около 12:00 30 июля.