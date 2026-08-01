Зачем глава LVMH скупил французские СМИ

В штаб-квартире LVMH запретили избыточный вес и ввели дресс-код на галстуки. Об этом сообщает Le Monde.

Авторы издания выпустили статью-расследование под названием «Преемственность Бернара Арно, яд в сердце LVMH». 72-летний Бернар Арно много лет готовил себе преемника, обучая 51-летнюю дочь Дельфину и сыновей, 49-летнего Антуана, 34-летнего Александра, 31-летнего Фредерика и 27-летнего Жана, и возлагая на них все больше обязанностей. Однако это привело к соперничеству внутри семьи.

«Прекратите бороться за мое место. Сначала докажите свою состоятельность, ведь я все еще здесь», — цитируют Арно журналисты.

При этом они раскрыли внутреннюю политику штаб-квартиры LVMH. Как отмечают редакторы, в офисе действует строгий этикет. Сотрудники холдинга должны обращаться к членам семьи, используя официальные должности, при этом никому не разрешается иметь избыточный вес, и даже выбор галстука может быть скорректирован перед встречей с начальством.

Помимо правил компании Бернар Арно для контроля над ситуацией вокруг наследства скупил французские СМИ, чтобы «давить на журналистов» и использовать ресурс против конкурентов.

В сентябре прошлого года Арно за день заработал $17 млрд благодаря Китаю. Сообщалось, что акции LVMH в четверг, 26 сентября, подскочили на 9,9% и достигли €678,5 за бумагу. Драйвером роста стали позитивные новости из КНР — Пекин объявил о новых мерах стимулирования экономики.