Крупные отели обяжут заселять гостей через МАХ

С 1 сентября крупные отели России должны предоставить туристам возможность заселения с помощью национальной платформы "Макс". Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев, говоря о вступающих в силу изменениях в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в РФ.

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"Новые правила, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года для крупных отелей с количеством номеров более 50, формализуют процедуру заселения без бумажного паспорта с использованием национального мессенджера "Макс", - сказал он.

По словам эксперта, речь идет о введении альтернативного способа подтверждения личности через "Цифровой ID" в этом приложении. Согласно поправкам, отсутствие бумажного паспорта у российского гражданина больше не будет препятствием для заселения.

Для несовершеннолетних действуют аналогичные правила — цифровой способ применяется с учетом подтверждения личности законными представителями, отметил Гареев.

Он обратил внимание и на технологическую унификацию: условия, действующие для использования Единой биометрической системы, теперь распространяются на мобильное приложение "Госуслуги". Это делает оба инструмента равнозначными в правовом поле.