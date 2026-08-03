«Навигатор в мире новостей»: портал «Рамблер» забрендировал московские авто

Масштабная городская кампания рассказывает пользователям о технологических возможностях портала

© Пресс-служба Rambler&Co

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) забрендировал 1000 автомобилей BelkaCar в рамках офлайн-кампании в Москве, чтобы рассказать о своих умных сервисах, которые помогают пользователям. Таким образом портал реализовал выход в физическую городскую среду и сформировал дополнительный канал коммуникации с аудиторией за пределами диджитал. Машины уже выведены на маршруты, сама акция продлится до конца 2026 года.

Каршеринг помогает пользователям добраться из точки А до точки Б так же, как и первый в России LLM-портал помогает быстрее добраться от интересующего вопроса до ответа. Благодаря информационному помощнику на базе нейросети ГигаЧат от Сбера «Рамблер» экономит время и фокусирует на важном в инфопотоке.

© Пресс-служба Rambler&Co

На кузовах автомобилей BelkaCar размещены креативные сообщения, подчеркивающие сильные стороны портала и его пользовательские сценарии: «Следи за дорогой, пока "Рамблер" следит за новостями», «Все дороги за информацией ведут на “Рамблер”», «Сократим путь до нужных ответов» и другие.

Офлайн-кампания с BelkaCar – важный шаг в развитии коммуникации бренда: теперь технологические возможности портала становятся заметны не только на экране, но и в городской среде. Такой формат помогает встроить бренд в повседневный маршрут пользователя и показать, что портал «Рамблер» может быть удобной точкой входа в новости, сервисы и цифровые сценарии в течение всего дня.