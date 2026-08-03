ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против корпорации Apple.

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"В соответствии с законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании", - сообщили журналистам в ФАС.

В службе заявили, что Apple не исполнила предупреждение, которое касалось предустановки на iOS-устройства - iPhone, iPad - национального мессенджера и российского магазина приложений.

В ФАС отметили, что в обновленной версии ПО iOS с 27 июля есть возможность предустановки российской поисковой системы.