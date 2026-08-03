В Wildberries раскрыли причины запрета современных гаджетов на складах

Порядок использования мобильных устройств в логистических комплексах остается без изменений — к проносу на объекты разрешены только кнопочные телефоны без камеры, рассказал журналистам представитель пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ (RWB). Об этом пишет ТАСС.

Накануне в массмедиа появились публикации о том, что сотрудникам складов RWB запретили приносить на работу смартфоны.

В Wildberries отметили, что порядок проноса телефонов обусловлен установленными требованиями безопасности.

«Указанные требования также являются одной из дополнительных мер безопасности, направленных на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов», — уточнил представитель компании.

Ранее сообщалось, что как минимум 10 объектов RWB в последние недели подверглись атакам дронов. Погибли 9 человек, свыше 100 пострадали.

В частности, в ночь на 3 августа дроны атаковали склад Wildberries в Собинском районе Владимирской области. Пострадали 4 человека.