Российские строительные компании столкнулись с новыми проблемами

По состоянию на 30 июня совокупная задолженность по зарплате у компаний в сфере строительства, за исключением малых предприятий, выросла до 1,46 миллиарда рублей, что в 2,13 раза больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Коммерсантъ».

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев объяснил тенденцию проблемами самих предприятий, в первую очередь высоким уровнем дебиторской задолженности. Когда заказчик оплачивает работы с опозданием, у исполнителей по всей цепочке возникают кассовые разрывы, что и приводит к задержкам выплат сотрудникам.

Между тем стоимость заемных средств, напомнил президент Национального объединения строителей Антон Глушков, остается слишком высокой, к тому же банки нередко отказывают строителям в кредитах, так что те не могут оперативно решить проблемы. По словам управляющего партнера группы «Мета» Максима Лещева, из-за этого бизнесу приходится сокращать расходы, то есть либо откладывать выплаты, либо увольнять сотрудников.

Такая ситуация естественным образом сказывается на индексации зарплат. По данным сервиса Superjob.ru, в июле средние зарплаты рабочих на стройке выросли всего на 2,9 процента, в то время как годом ранее рост составлял 13,9 процента. У инженерно-технических работников динамика сопоставимая — рост на 7,1 и 16,7 процента соответственно.

Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

Эксперты указывают, что на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка застройщики урезают планы по новым проектам, что приводит к сокращению выручки. Однако в промышленно-инфраструктурном и бюджетном секторах ситуация еще хуже в связи со значительным изменением бюджетных приоритетов и сокращением трат.

Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик добавляет, что реальная задолженность может превышать 1,46 миллиарда рублей, а Плиев уверен, что долги «кратно выше».

Ранее сообщалось, что в первом полугодии выручка от продаж у 20 крупнейших застройщиков по объемам текущего строительства упала на 6,3 процента, до 869,9 миллиарда рублей.