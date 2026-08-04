В России начали активнее закрываться заправки

С начала года число работающих АЗС в России (с учетом тех, что продают газовое топливо) сократилось на 322 точки, что на 70 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на подсчеты «ОМТ Консалт» пишут «Известия».

Чаще всего на ремонт или ребрендинг (105 точек) закрывались заправки, принадлежащие крупным независимым сетям, таким как «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. Мелкие сети закрыли 82 АЗС, средние — 69, а еще 67 приходится на долю вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК).

Президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин предположил, что основной причиной временной приостановки работы заправок стала ситуация на топливном рынке.

Сложности с закупкой бензина и дизтоплива привели к тому, что отказ от продажи приводит к меньшим убыткам, чем попытка продолжать деятельность. Кроме того, часть владельцев пытается уйти с рынка и продать свой бизнес, с чем и может быть связано большое количество случаев ребрендинга.

Ранее Российский топливный союз (РТС; представляет интересы розничных топливных операторов страны) пожаловался на недоступность топлива для независимых сетей АЗС. Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) замечает тенденцию к снижению стоимости бензина и дизельного топлива на заправках таких сетей.