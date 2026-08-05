РЖД ещё раз выставит на торги Рижский вокзал

Сегодня из-за отсутствия заявок не состоялся третий аукцион по продаже этого объекта.

«Для активов такого масштаба длительный цикл продажи — нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается небыстро. Рынок изучает объект, мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы», — сообщили в компании.

Согласно данным торгов, начальная цена лота составляла 4 млрд рублей. Здание Рижского вокзала в Москве РЖД пытается продать с марта.