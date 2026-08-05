Ассоциация банков России призвала усилить контроль за тарифами операторов связи

Ассоциация банков России (АБР) предложила закрепить единый принцип индексации тарифов операторов связи, усилить контроль со стороны антимонопольной службы и выделить в отдельный сегмент те СМС, которые банки направляют в рамках закона и договора с клиентом. Об этом сообщил "Российской газете" президент АБР Денис Липаев. Средняя стоимость одного СМС для банков и микрофинансовых организаций выросла за последние восемь лет в десятки раз, а с начала года - на 25-50%.

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По данным опроса ассоциации, средняя стоимость СМС-слота за 2024-2026 выросла почти на 140%. Единой ставки по рынку при этом не существует: стоимость сообщения зависит от оператора, объема и типа трафика, пула номеров и характера сообщения - транзакционные и авторизационные СМС тарифицируются иначе, чем информационные рассылки.

Зампредседателя правления Совкомбанка Альберт Борис рассказал "РГ", что за последние десять лет стоимость услуг операторов связи выросла более, чем в 26 раз. А с начала года тарифы подорожали примерно на 25%. Если же учитывать новую модель тарификации, то наблюдаемый рост окажется еще существеннее.

"Операторы вводят абонентскую плату за возможность взаимодействовать с клиентами. Даже если банк отправляет клиенту всего два сообщения в месяц, стоимость отправки составит более 70 рублей, что означает повышение стоимости в 20 раз по сравнению с прошлым годом", - поделился представитель банка.

В 2025 году для всего рынка операторы полностью изменили модель тарификации корпоративных СМС с поштучной на пакетную, подтверждает директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка Иван Бахмат. То есть банк платит не за число отправленных сообщений, а за каждого уникального абонента, получившего от банка хотя бы одно СМС-сообщение за месяц. В рамках пакетов стоимость СМС, по его словам, зависит от количества сообщений на клиента, введен также сервисный сбор за использование зарегистрированного шаблона, что в итоге привело к увеличению стоимости за сообщение почти в два раза.

Об аналогичном двукратном росте стоимости транзакционно-сервисного сообщения рассказала директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Инго Банка Полина Берсенева. В Абсолют Банке поделились, что из-за смены модели тарификации средняя стоимость сообщения выросла на 48% - с 3,5 руб. в январе до 5,2 руб в июне.

О росте затрат на СМС сообщили и участники микрофинансового рынка, что было обусловлено не только изменениями тарифов операторов, но и временными ограничениями в работе мобильного интернета, сделали вывод аналитики медиахолдинга "Просто.", опросив представителей компаний.

"Увеличение расходов на связь обусловлено в том числе объективной необходимостью делать две-три попытки контакта с заемщиком в периоды перебоев с интернетом, чтобы гарантировать доставку важной информации. В среднем операционные расходы на коммуникационные каналы в такие периоды увеличились на 17%", - поделился директор по маркетингу МКК "Маникэш" Иван Жуков.

Как говорят аналитики медиахолдинга, в 2026 году тарифы на СМС у ряда крупных операторов выросли примерно на 40%. В частности, у T2 стоимость одного сообщения увеличилась с 4,9 до 7 руб. - почти на 43%. И рынок МФО тоже столкнулся с пересмотром самой модели тарификации: операторы все чаще привязывают плату к количеству уникальных получателей за месяц.

"Для финансового сектора это особенно чувствительно. Если одному человеку приходит всего одно авторизационное сообщение за месяц, он уже учитывается в пакетной тарификации и тарифицируется, например, по 6,36 руб., что уже существенно "бьет" по экономике. Фактически компании начали управлять уже не только количеством сообщений, но и количеством уникальных клиентов, которым они отправляют коммуникации", поделился глава компании SMSTECH Озод Юсупов.

Новая модель тарификации требует точнее управлять рассылками: очищать клиентскую базу, объединять коммуникации и эффективнее использовать оплаченные пакеты. Отказаться от СМС при этом невозможно - они обеспечивают обязательные бизнес-процессы, требования закона и безопасность клиентов, считают в "Просто.".

Представители микрофинансового рынка отмечают, что сбои в работе мобильного интернета вызывают лишь временные технические трудности. Как указывает гендиректор "Спешкеш" (МКК "Морезайм") Аркадий Бакушкин, подобные неполадки задерживают подписание документов на выдачу займов. При этом, по оценке директора по маркетингу "Гринмани" Никиты Филиппова, сбои на стороне операторов минимально влияют на бизнес, хоть и временно повышают нагрузку на контакт-центр. Гендиректор WEBBANKIR Андрей Пономарев подчеркивает, что ограничения носят локальный характер, а клиенты легко адаптируются, переходя на Wi-Fi, проводной интернет или используя СМС-команды.

Главной причиной роста расходов на информирование микрофинансовые компании называют не частоту отправки из-за сбоев, а подорожание самих услуг связи. По словам руководителя цифровых сервисов Альфа-Денег Анастасии Буяновой, изменения в законодательстве вынудили операторов модернизировать инфраструктуру, и эти затраты переложились на рынок МФО. Эту тенденцию подтверждает генеральный директором МКК "Займер" Роман Макаров: рост цен операторов заставляет компании оптимизировать количество сервисных СМС на клиента или переходить на альтернативные каналы - каскадные системы нотификаций, что позволяет сохранить совокупные расходы примерно на прежнем уровне.

Банки также переходят на альтернативные каналы коммуникаций в мобильном приложении, мессенджерах, сокращают рекламные СМС, чтобы нивелировать рост цен.

"В этих условиях вся отрасль делает ставку на альтернативные каналы: пуш-сообщения для телефонов на Android и веб-пуши для iOS", - говорит Альберт Борис.

При этом для сообщений, обязательных в соответствии с законодательством или условиями договора, сохраняются предусмотренные способы доставки.

Принципиальная позиция АБР по этому вопросу - не допустить прямого перекладывания этих издержек на людей и обеспечить бесперебойную доставку клиентам важных транзакционных и авторизационных сообщений.

Рост стоимости услуг операторов связи - одна из наиболее чувствительных тем для рынка, говорит Липаев. Банки, по его словам, несут эти издержки, исполняя прямые требования законодательства об информировании людей - о совершенных операциях, изменении условий обслуживания и, что особенно важно, о признаках мошеннических действий.