ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг

ФАС России выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба усматривает в действиях АО "Банк Русский Стандарт", АО "Русский Стандарт Страхование" и АО "Зетта Страхование" признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.

"В ФАС России поступили жалобы граждан на ограничение АО "Банк Русский Стандарт" выбора страховых компаний. Речь идет о требовании к заемщикам быть застрахованными от событий, которые входят в страховое покрытие АО "Русский Стандарт Страхование" и АО "Зетта Страхование" и не предлагаются другими компаниями на рынке", - сообщили в ФАС.

Страховые организации синхронно ввели в свои продукты одинаковые страховые события, после чего банк ввел требование о наличии в договоре страхования при оформлении кредита соответствующих событий.

По мнению ФАС России, между АО "Банк Русский Стандарт", АО "Русский Стандарт Страхование" и АО "Зетта Страхование" была достигнута договоренность для ограничения возможности иных страховщиков осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка "Русский Стандарт".

Служба возбудила в отношении компаний дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Если нарушение будет установлено, организациям грозит административный штраф.