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Wildberries опровергла слухи о переносе логистических центров за пределы РФ

ТАССиещё 2

Публикации в СМИ на тему переноса основных логистических мощностей Wildberries за пределы России не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

В Wildberries прокомментировали разговоры о переносе складов за границу
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"Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - прокомментировали в пресс-службе.

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